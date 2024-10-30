إطلاق حملة احميها لحماية المرأة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مواقف دمياط

انطلقت حملة «احميها» لمناهضة العنف ضد المرأة في مواقف النقل العام بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة "بداية للتنمية البشرية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن حملة وحدة تكافؤ الفرص في ديوان عام محافظة دمياط، نفذت حملة «احميها» لتعزيز دور السائقين، في حماية النساء من التحرش داخل المواصلات، خاصة في أوقات الذروة، وتستهدف رفع وعي السائقين حول أهمية الدور الاجتماعي لهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وشهدت الحملة، حضور محمود بركة مدير الإدارة العامة للمواقف، والدكتورة رحاب الحسيني من مجلس مدينة دمياط، وفتحي قامش كبير السائقين بموقف باب الحرس، تفاعلًا كبيرًا مع السائقين، حيث استهدفت الحملة، مواقف الكوبري العلوي، غيط النصارى، وباب الحرس، واستفاد منها نحو 25 سائقًا، و700 امرأة وفتاة من مرتادي هذه المواقف، وذلك بالشراكة مع فرع المجلس القومي للمرأة في دمياط، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، وتحت إشراف مروة نبيل، مديرة وحدة تكافؤ الفرص ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.