أنصار ترامب يستغلون تصريحات بايدن بشأن القمامة قبل أيام من الانتخابات

استغل أنصار المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب تصريحات أدلى بها الرئيس جو بايدن الذين يقولون إنه وصفهم بـ"القمامة"، بينما قال بايدن إنه كان يشير إلى تبشيع سكان بورتو ريكو.

ويأتي الجدل الذي وقع أمس الثلاثاء، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، والتي تواجه فيها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ترامب.

وفي المحادثة التي نشر البيت الأبيض نصها، أشار بايدن إلى أحد الممثلين الكوميدين في تجمع انتخابي لترامب والذي وصف بورتو ريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

وقال بايدن "القمامة الوحيدة التي أراها عائمة هي أنصاره. يقومون بتبشيع صورة اللاتينيين وهو أمر غير معقول وغير أمريكي. أنه مناقض تماما لكل شيء فعلناه، ولكل شيء كنا عليه"، بحسب النص.

ونقل معسكر ترامب عن بايدن القول "القمامة الوحيدة التي أراها عائمة حولنا هي أنصاره"، رغم أن النص الرسمي يظهر أن الجملة تمتد أكثر. وتردد أن بايدن لم يكن يشير للأنصار ولكن لتبشيع اللاتينيين ولوصفهم بالقمامة.