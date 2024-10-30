 بريطانيا ترصد أول إصابة بالسلالة الأخطر من إمبوكس - بوابة الشروق
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بريطانيا ترصد أول إصابة بالسلالة الأخطر من إمبوكس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 9:49 م

رصدت المملكة المتحدة أول حالة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس إمبوكس الذي يبدو أنه انتشر بسرعة أكبر، ويعد أشد خطورة من السلالة الأخرى الموجودة في بريطانيا بالفعل، حسبما ذكرت وكالة الأمن الصحي في البلاد اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم رصد حالة إصابة بسلالة "آي بي إمبوكس" لدى مريض في لندن بعد سفره مؤخرا إلى أفريقيا، التي شهدت حالات عدوى بهذه السلالة.

ويتلقى المريض العلاج في وحدة الأمراض المعدية بمستشفى "رويال فري". وذكرت وكالة الأمن الصحي أن الخطر على الجمهور منخفض.

يشار إلى أن بريطانيا لديها إمداد من لقاحات إمبوكس، كما اشترت المزيد من الجرعات مؤخرا من شركة بافاريان نورديك إيه/ إس.


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