الدفاع المدني اللبناني: 9 شهداء و26 جريحا في غارة إسرائيلية استهدفت حارة صيدا

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، بيانا بمهمات عناصرها المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن الفرق العاملة في قضاء صيدا انتشلت 13 شهيدًا، ومستمرة في البحث عن 3 مفقودين، لافتة إلى سحب 25 جريحًا.

ولفتت إلى أن الفرق العاملة في حارة صيدا مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل، مشيرة إلى سحب جريحة من تحت الأنقاض؛ لتبلغ الحصيلة 9 شهداء و26 جريحا حتى الآن.

وذكرت أن الفرق العاملة في قضاء صور، انتشلت جثمان شهيد ونقلته إلى براد في جويا، وسحبت 5 جرحى ونقلتهم إلى مستشفى جبل عامل.

وأوضحت أن العمل جارٍ في البرغلية على رفع الأنقاض؛ بحثًا عن مفقودين بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني.

وبالنسبة لمحافظة النبطية، أفادت باستمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في كفرتبنيت؛ للعثور على 4 مفقودين، معلنة إخماد حريق محل ومولد للطاقة الكهربائية، وإخماد حريق محلات وسيارة.

وأعلنت سحب جثمان شهيد وجريح في عربصاليم ونقلهما إلى مستشفى راغب حرب.