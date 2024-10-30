قاضية محاولة اغتيال ترامب بولاية فلوريدا ترفض التنحي

رفضت القاضية الفيدرالية التي تترأس جلسات المحاكمة الجنائية لرجل متهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، التنحي، قائلة إن طلب الدفاع في هذا الصدد ليس له ما يبرره.

وكان محامو رايان ويسلي روث قد حثوا القاضية الأمريكية إيلين كانون على التنحي، قائلين إن تعاملها مع محاكمة ترامب المتعلقة بالوثائق السرية خلق على الأقل مظهرا من التحيز لصالح الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي.

وأشاروا إلى حقيقة أن ترامب عينها في المحكمة وأشاد بها مرارا بسبب أحكامها في قضية الوثائق.

ورفضت كانون طلب التنحي، وكتبت الثلاثاء أنها "ليست لديها سيطرة على ما يقوله المواطنون العاديون وأعضاء وسائل الإعلام أو المسؤولون العموميون أو المرشحون عني أو عن أحكامي القضائية" وأنها ليست قلقة بشأن العواقب السياسية لأحكامها.

وأضافت: "لم أتحدث مطلقا مع الرئيس السابق ترامب أو التق به إلا فيما يتعلق بحضوره المطلوب في إجراء قضائي رسمي، من خلال محام... ملتزمة بقسمي بإدارة العدالة بأمانة ونزاهة، وفقا للدستور وقوانين هذا البلد".