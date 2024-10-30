ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدر أكثر من 19 ألف طن بضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

وأوضح بيان الهيئة اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22,140 طنًا، وتشمل: 4,250 طن ذرة، و5,538 طن رمل، و1,350 طن سماد، و4,500 طن أسمنت، و2,750 طن مولاس، و3,752 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31,188 طنًا، تشمل: 279 طن بازلاء، و8,717 طن قمح، و6,050 طن سكر، و1,564 طن خشب زان، و9,014 طن حديد، و24 طن جرارات ومعدات، و5,540 طن أبلكاش. وبلغت حركة الصادر من الحاويات 80 حاوية مكافئة، فيما وصل عدد الحاويات الواردة إلى 24 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 826 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 91,986 طنًا، فيما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 110,658 طنًا. كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2,567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5,143 حركة.