 مسن يتخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسيه في العمرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسن يتخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسيه في العمرانية

محمود عبدالسلام
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 10:52 ص

أقدم مسن على التخلص من حياته شنقًا، لمروره بأزمة نفسية بعد وفاة زوجته في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تخلص مسن من حياته شنقًا بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن مسن يبلغ من العمر 70 سنة أقدم على التخلص من حياته شنقا باستخدام حبل مربوط بسقف الشقة، وذلك لمروره بأزمة نفسية، بعد وفاة زوجته، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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