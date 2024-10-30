وضع كلمات مرور نظام التصويت بالخطأ على الإنترنت في ولاية كولورادو قبل أيام من الانتخابات

قال مسؤولو انتخابات في ولاية كولورادو الأمريكية الثلاثاء إنه تم وضع كلمات مرور نظام التصويت بالخطأ على الموقع الإلكتروني العام لأمانة الولاية قبل أن يتم اكتشاف الأمر وإزالتها.

وأشار مسؤولو الانتخابات إلى أن هذا الخطأ لم يشكل تهديدا فوريا للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وقال جاك تود، المتحدث باسم مكتب أمانة الولاية، في بيان، إن كلمات المرور مجرد جزء واحد من نظام أمني متعدد الطبقات.

وأضاف أنه بمجرد اكتشاف هذه الثغرة، اتخذت الإدارة إجراءات فورية، وأبلغت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وتعمل على معالجة الوضع.