تراجع الطلب على الذهب في الشرق الأوسط بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2024

تراجعت الطلب على الذهب فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 16% ليصل إلى 32.7 طن، مقارنة بـ39.2 طن خلال الربع الثانى من العام الحالي، وبنسبة 23% على اساس سنوى مقارنة بـ42.3 طن خلال الربع الثالث من العام الماضةى 2023، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي.

وأوضح المجلس، فى تقرير صادر اليوم عن "اتجاهات الطلب على الذهب"، أنه على الرغم من أن الطلب على الاستثمار كان صحيا مقارنة بمستويات ًالمتوسط الأطول أجلا،ً إلا أنه انخفض مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 القوي نسبيا، وكان أداء مصر وإيران أقل من المستوى المتوقع في المنطقة ككل، حيث أن الظروف الاقتصادية في مصر تركت المستهلكين بلا فائض من الدخل للاستثمار.