 تراجع الطلب على الذهب في الشرق الأوسط بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2024 - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أكتوبر 2024 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تراجع الطلب على الذهب في الشرق الأوسط بنسبة 23% خلال الربع الثالث من عام 2024

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 3:23 م

تراجعت الطلب على الذهب فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 16% ليصل إلى 32.7 طن، مقارنة بـ39.2 طن خلال الربع الثانى من العام الحالي، وبنسبة 23% على اساس سنوى مقارنة بـ42.3 طن خلال الربع الثالث من العام الماضةى 2023، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي.

وأوضح المجلس، فى تقرير صادر اليوم عن "اتجاهات الطلب على الذهب"، أنه على الرغم من أن الطلب على الاستثمار كان صحيا مقارنة بمستويات ًالمتوسط الأطول أجلا،ً إلا أنه انخفض مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 القوي نسبيا، وكان أداء مصر وإيران أقل من المستوى المتوقع في المنطقة ككل، حيث أن الظروف الاقتصادية في مصر تركت المستهلكين بلا فائض من الدخل للاستثمار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك