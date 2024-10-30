وزير الدفاع الإيراني ينفي تعرض عملية إنتاج الصواريخ لأي خلل

قال وزير الدفاع الإيراني العميد نصير زاده، إن عملية إنتاج الصواريخ لم تتعرض لأي خلل.

وبحسب وكالة «تسنيم»، للأنباء، قال زاده، في تصريح له اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إن «عملية إنتاج الأنظمة الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ، لم تواجه أي مشكلات أو انقطاعات».

وأضاف: «مجرد إطلاق الكيان الصهيوني رصاصة نحو أراضينا يُعتبر اعتداءً على دولة عريقة وقوية، ولن يُغتفر، وسيتم الرد عليه بحزم».

وأشار إلى أنه «إذا تعرضت دولة لسيادة دولة أخرى، فإن من حقها أن ترد دفاعًا عن نفسها».

وفي سياق متصل، نفى وزير الدفاع دخول أي مقاتلات إسرائيلية إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكداً أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن لأي دولة تتعرض أجواؤها للاعتداء الحق في الرد على هذا الانتهاك.

وفيما يتعلق بسؤال حول الإنتاج المشترك لمقاتلات «سوخوي 35» في إيران، أوضح أمير نصير زاده أنه لا يملك معلومات حول هذا الموضوع.