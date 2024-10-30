هل كان خواكين فينكس المرشح الأول لدور الجوكر في the dark knight؟

كشف الممثل خواكين فينكس، لأول مرة خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا في برنامجTetragrammaton with Rick Rubin أن كريستوفر نولان، عرض عليه لعب دور الجوكر في فيلم "فارس الظلام"، وهو الجزء الثاني في ثلاثية نولان عن باتمان الشهيرة، والذي قام ببطولته هيث ليدجر في دور أمير الجريمة في جوثام.

واعترف فينيكس أنه لم يكن مستعدًا للعب دور الشرير في فيلم باتمان عندما كان نولان يطور فيلمthe dark knight (2008).

قال فينكس: "أتذكر أنني تحدثت مع كريس نولان عن فيلم فارس الظلام، ولم يحدث ذلك لأني لم أكن مستعدًا حينها، هذا أحد تلك الأشياء التي تجعل المرء يتساءل، ما الذي بداخلي لا يستطيع فعل هذا وأداء دور الشر، وحاليا لا أستطيع أن أتخيل ما سيكون عليه الأمر إذا لم يكن لدينا أداء هيث ليدجر في هذا الفيلم، أليس كذلك؟ لا أتصور أحدا في الدور مثله".

وأضاف خلال البرنامج: "لا أعلم ما إذا كان نولان قد جاء إليّ ليقول لي أنت بالتأكيد الشخص المناسب، لا أستطيع أن أتذكر سياق لقائنا، لكنني أعلم أننا التقينا قبل الفيلم، وكان شعوري أنني لا ينبغي أن أفعل هذا الدور حاليا".

فاز أداء ليدجر الذي نال استحسان النقاد لدور الجوكر في فيلم "فارس الظلام" بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد بعد وفاته، وهو واحد من الأدوار الأيقونية لأداءات شخصية الجوكر، وقد وقع فينكس في مقارنة قوية عندما قدم دور الجوكر عام 2019 في فيلم تود فيليبس، والذي فاز به بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن الدور.

وحقق فيلم الجوكر نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر بأكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم وأدى إلى إنتاج جزء ثاني "جوكر: الجنون معا"، وصدر في العام الجاري، مع ليدي جاجا، بدور هارلي كوين.

لكن الجزء الثاني فشل في الحصول على حب وإعجاب النقاد والجمهور ولم يحقق سوى 57 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي منذ افتتاحه في 4 أكتوبر الجاري في دور العرض، ويبلغ إجمالي الإيرادات في جميع أنحاء العالم 201 مليون دولار حتى الآن.

ولا يمكن التوقف عن مقارنة الفيلمين رغم اختلاف مخرجيهما، على سبيل المثال الندوب على الوجه هي المظهر الأيقوني للجوكر ليدجر من ثلاثية "فارس الظلام"، لذلك ورد أن نولان لم يرغب في تكرار ذلك من قبل فينيكس في نهاية فيلم الجوكر –الجزء الأول- وفقا لمجلة فرايتي، ومع ذلك، ينتهي "Folie à Deux" بشخصية الجوكر الجديدة تنقش ابتسامة على وجهها بآلة حادة، وهو ما يُزعم أنه سُمح لفيليبس –مخرج الفيلم- بتجسيده الآن بعد أن لم يعد نولان يعمل مع شركة Warner Bros المنتجة.