وزير الآثار: طريقة ترميم أسود قصر النيل مدروسة علميا

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن «أزمة أسود قصر النيل أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي»، منوهًا أن «البعض أدلى بدلوه دون تحري الدقة».

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن «محافظة القاهرة أطلقت حملة كبيرة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة، واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لامتلاكه خبرة كبيرة في التعامل مع تلك النوعية من التماثيل».

وأوضح أن «الأعلى للآثار أعّد خطة معاينة لتحديد طريقة التنظيف التي اعتمدت على استخدام الهواء والفُرش، وغسل التماثيل بصابون متعادل، ثم وضع طبقة عازلة عليها».

وذكر أن «الطبقة قد تبدو لامعة في البداية، لكنها مع المتغيرات والظروف الجوية ستأخذ شكلها الطبيعي».

وأكمل: «الأمر مدروس علميًا ومعروف كيفية التعامل مع تلك التماثيل، خاصة أن الأعلى للآثار أجرى صيانة لتلك التماثيل في السابق، ولم يحدث صدأ بها لأن الطريقة المتبعة سليمة».