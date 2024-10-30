 رئيس مدينة الدلنجات: المرور على محطات الصرف الصحي والزراعي استعدادا للشتاء - بوابة الشروق
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رئيس مدينة الدلنجات: المرور على محطات الصرف الصحي والزراعي استعدادا للشتاء

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 11:46 م

وجه اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات، بالمرور على محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع في المدينة والقرى ورفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر وجاهزية محطات الصرف والرفع.

وشدد زغلول، على المرور على كل البلاعات وعمل الصيانة اللازمة وسوف يستمر المرور على جميع المحطات داخل نطاق المدينة والقرى لمتابعة الاستعدادات لفصل الشتاء.

وتفقد سالم الغنيمي نائب رئيس المركز، محطات الرفع بالمدينة والتأكد من جاهزية المحطات من صرف صحي وزراعي ورفع درجة الاستعداد لأي ظروف وذلك استعداد لأي سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.

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