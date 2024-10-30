مقتل طالبين في حريق منزل بولاية أركنساس الأمريكية

أعلنت منطقة تعليمية في غربي ولاية أركنساس الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل طالبين من بين الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في حريق منزل في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء.

وقالت شرطة مدينة جرينوود في منشور على حسابها على تطبيق فيسبوك إنها تلقت بلاغا بخصوص الحريق بعد منتصف الليل بقليل، ولم تكشف على الفور عن أسماء أو أعمار الضحايا.

وجرى نقل شخص رابع إلى المستشفى جراء الحريق إثر تعرضه لإصابات تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، وأن الطواقم مازالت تفحص مكان الحادث صباح اليوم الأربعاء.

وقالت المنطقة التعليمية إن اثنين من القتلى في الحريق كانا من طلاب مدارس جرينوود العامة.

وتقع جرينوود على بعد حوالي 95 ميلا (153 كيلومترا) شمال غرب ليتل روك.