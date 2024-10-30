قالت الفنانة شيماء سيف، إنها لا تحب مشاهدة نفسها أو سماع صوتها حتى أنها تطلب من أهلها تغيير القناة إذا ظهرت على شاشة التلفزيون في أي من أعمالها.

وتابعت خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء: «لا أرى نفسي دمي خفيف، وإذا ظهرت على التلفزيون في البيت أقول لهم يا ساتر يا رب غيروا القناة، لا أطيق سماع صوتي، ممكن أشاهد نفسي في البرامج، إنما تمثيل لأ، أعوذ بالله».

وأوضحت أنها لا تشعر بالرضا عن أدائها حتى عندما كان الناس يضحكون، مشيرة إلى أن ردود فعل الناس على خسارة وزنها كانت لطيفة.

وأعربت عن امتنانها للطف الناس معها، مضيفة: «الحمد لله، ربنا نعم عليا إن الناس جميلة معايا، لما خسيت قالوا لي: كنت قمر وبقيتي قمرين».

وتابعت: «لما برجع لصوري القديمة بقول: الناس كانت مستحملاني إزاي؟ كان وجهي شبه المربع والناس تقولي إني جميلة! لكن دلوقتي الغشاوة زالت من على عيني».

وكشفت عن علاقتها الوطيدة بجمهورها، قائلة: «جمهوري بالنسبة لي أصحابي وبحبهم، كان عندي فانز كثير مكلبظين، لما خسيت وزعت عليهم كل لبسي وأنا مبسوطة لأنهم مبسوطين، وخرجت لهم كل لبسي وملابس جديدة؛ لأني كنت بعاني في مصر من عدم وجود مقاسات كبيرة، فكنت في كل مرة أسافر أفتري في شراء اللبس».

وتذكرت موقفا محرجا تعرضت له في أحد المتاجر عندما حاولت قياس قطعة ملابس فجاءت البائعة ونزعتها من يدها قائلة لها: «ما عندناش مقاسك»، متابعة: «بعد ما شدتها من أيدي خرجت مدمرة نفسيا».