الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في كل جرائم القتل خلال الاضطرابات في بنجلاديش

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شامل في كل جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات خلال الاضطرابات العنيفة التي أدت إلى سقوط رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة شيخة حسينة والتي وقعت بعد ذلك.

واختتم تورك زيارة استمرت يومين إلى بنجلاديش اليوم الأربعاء، حيث تواجه حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل الكثير من التحديات لتحقيق النظام في البلاد.

وأنهت حسينة حكمها الذي استمر 15 عاما عندما فرت من البلاد إلى الهند في 5 أغسطس بعدما تحولت مظاهرة قادها الطلاب إلى حركة احتجاج مناهضة للحكومة في يوليو.

وقُتل المئات من الطلاب وقوات الأمن وغيرهم خلال الاحتجاجات، وبعد سقوط حسينة، قُتل مئات آخرون، من بينهم أنصار حسينة، في هجمات انتقامية أو في أعمال عنف في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال تورك في مؤتمر صحفي في العاصمة دكا "السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بأعمال العنف الوحشية ضد المتظاهرين وغيرهم من الأشخاص – ومن بينهم أطفال - الذين قتلوا وأصيبوا بجروح خطيرة في يوليو/تموز وأغسطس يمثل أولوية".

وخلال زيارته إلى بنجلاديش، التقى تورك مع يونس ومسؤولين آخرين في الحكومة وقيادات طلابية وأعضاء من المجتمع المدني بالإضافة إلى متظاهرين مصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.