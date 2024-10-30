ارتفاع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا غير متوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يهدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، حيث سجلت اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا نموا أفضل من التوقعات خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الأربعاء، سجل اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نموا بمعدل 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعو نمو الاقتصاد بمعدل 2ر0% وهو نفس المعدل المسجل في الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموا بمعدل 9ر% خلال الربع الثالث مقابل 6ر0% في الربع الثاني، في حين توقع المحللون نموه بمعدل 8ر0% خلال الربع الثالث.

وفي المقابل، يتوقع المحللون تراجع معدل نمو الاقتصاد خلال الفصول المقبلة، حيث تظل النظرة المستقبلية للاقتصاد ضعيفة.

وفي الوقت نفسه، سجل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة نموا بمعدل 3ر0% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وهو نفس المعدل ربع السنوي المسجل في الربع الثاني، ونموا بمعدل 9ر0% سنويا بعد نموه بمعدل 8ر0% خلال الربع الثاني.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن العراقيل الهيكلية والتشديد المالي ستبدد تأثير تخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو وتعافي الدخول الحقيقية. ويتوقع المحللون نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7ر0% خلال العام المقبل.