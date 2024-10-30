وزيرة الثقافة الألمانية: حرب روسيا ضد أوكرانيا تستهدف الثقافة والهوية الأوكرانية

اعتبرت وزيرة الثقافة الألمانية، كلاوديا روت في أوكرانيا الثلاثاء، أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تستهدف الثقافة الأوكرانية والهوية الثقافية للبلاد، وتعهدت بمواصلة الدعم الألماني للفنون الأوكرانية.



وقالت روت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في اليوم الثاني من زيارتها لمدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا: "هذه حرب موجهة عمدا ضد الثقافة والهوية الثقافية لأوكرانيا".

وتفقدت روت الأضرار الناجمة عن القصف الروسي على المواقع الثقافية، بما في ذلك كاتدرائية التجلي وبيت العلما ومتحف الأدب.



وشددت على أهمية الدعم الألماني المستمر للقطاع الثقافي في أوكرانيا، وسلطت الضوء على الحاجة إلى حماية الأصول الثقافية، وإنتاج الكتب والأفلام، والتعاون مع المتاحف، ورقمنة الأعمال الفنية.

يذكر أن روت سبق وأن زارت أوديسا وأوكرانيا في يونيو 2022.