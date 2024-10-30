محافظ شمال سيناء يزور المجاهدة فرحانة في منزلها بالعريش

زار اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المجاهدة فرحانة في منزلها بحي الضاحية بمدينة العريش، بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، ونوال سالم، مديرة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم الذي قامت به المجاهدة فرحانة في خدمة الوطن خلال فترة احتلال سيناء، مؤكدًا على أن هذه الجهود ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.

كما أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة تضم أعضاء من ديوان عام المحافظة، وأعضاء من المجموعة البرلمانية، وعدد من الشخصيات العامة، لاختيار الحي الذي سيتم تسميته باسم المجاهدة فرحانة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.