حزب الله يعرض مشاهد من تصديه لتوغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عملية تصدي مجاهدي المقاومة الإسلامية ليل أمس الاثنين لمحاولات توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة الحمامص جنوب بلدة الخيام، في جنوب لبنان.

وأبانت اللقطات مقاتلين في "حزب الله"، وهم "يقرأون دعاء"، بالإضافة إلى مشاهد توثق إطلاق قذائف وصواريخ، ودوي انفجارات.

ودارت مساء أمس، اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" وقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه تلة الحمامص ومنطقة الكسارة، في جنوب لبنان.

وأفادت مراسلة روسيا اليوم اليوم الثلاثاء، بأن المحاولات الإسرائيلية للتوغل في قرى جنوب لبنان لا تزال مستمرة، حيث حاولت قوة إسرائيلية اليوم اقتحام مدينة الخيام على بعد أربعة كم من الحدود مع إسرائيل.

وقالت إن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة جوية استهدفت المدينة الواقعة في القطاع الشرقي بالتزامن مع محاولات القوات الإسرائيلية التقدم بإتجاه الحي الجنوبي الشرقي في مدينة الخيام من جهة الوطى.