محافظ سوهاج يبحث مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أولاد نصير

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أولاد نصير.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد رئيس لجنة المشروعات المتعثرة، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس ممدوح نبيل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهلال ذكي رئيس مجلس ومدينة سوهاج.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من تنفيذ المشروع، والتي تم تذليلها خلال المناقشات، لافتا إلى توفير مساحة أرض أملاك دولة لإقامة التوسعات الجديدة والتي ستساهم في تشغيل محطتي سيتي وجزيرة شندويل، وخدمة 11 قرية تابعة لمركز سوهاج، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ التوسعات على أرض الواقع، ووضع جدول زمني للانتهاء منها.

وطلب المحافظ، من الوحدة المحلية بسوهاج إزالة كل الإشغالات، وتسوية الطرق لحين الانتهاء من المشروع لتقليل صعوبات استعمال الطرق.