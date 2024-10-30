استطلاع: العديد من الناخبين الأمريكيين قلقون من احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن العديد من الناخبين الأمريكيين يشعرون بالقلق من احتمال تصاعد الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

وأعرب نحو نصف المستطلعة آراؤهم عن قلق بالغ بشأن احتمال نشوب حرب أوسع في المنطقة.

وعلى الرغم من وجود قلق بشأن تزايد الصراع، وفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز إيه بي - نورك لأبحاث الشئون العامة، فإن عددا أقل من الناخبين، حوالي 4 من كل 10، يشعرون بالقلق من انجرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط.

وأجرى هذا الاستطلاع، قبل الضربة الإسرائيلية ضد إيران يوم الجمعة الماضي.

وأصبح الصراع في الشرق الأوسط قضية رئيسية في الحملات الانتخابية الأمريكية، حيث يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، كسب الناخبين المسلمين واليهود في الولايات التي تشهد منافسة مثل ميشيجان وبنسلفانيا.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين والجمهوريين يشعرون بالقلق على نحو مماثل بشأن احتمال توسع الحرب، فإنهم يختلفون بشأن من يتحمل المسئولية عن التصعيد الأخير.