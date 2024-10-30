الشرطة الأسترالية تستعيد 40 ألف قطعة نقدية معدنية مسروقة مبنية على مسلسل الأنيميشن بلوي

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء، إنها استعادت أكثر من 40 ألف قطعة نقدية معدنية مسروقة محدودة الإصدار مبنية على مسلسل أنيميشن الأطفال "بلوي".

وأوضحت الشرطة في بيان أنها عثرت على عملات بلوي المعدنية التي تحمل قيمة اسمية قدرها دولار أسترالي (65 سنتا أمريكيا)، عصر أمس الثلاثاء، في شركة خاصة بتأجير أماكن التخزين في ضاحية وينتورث فيل بسيدني.

وبلوي هو اسم كلبة من فصيلة بلو هيلر التي أصبحت مغامراتها مع عائلة كلب الماشية التي تعيش في مدينة بريزبان الأسترالية حيث يتم انتاج المسلسل، تحظى بالشعبية بين الأطفال حول العالم.

وعرض المسلسل أول مرة في أستراليا في 2018 وبدأ بثه عبر تطبيق "ديزني بلس" في 2020.

وقالت الشرطة إن العملات النقدية البالغة قيمتها 40061 والتي تم استعادتها ، كانت لاتزال في الأكياس البلاستيكة الخاصة بدار سك العملة الملكية الأسترالية التي سُرقت فيها قبل ثلاثة أشهر.

وتلقت الشرطة بلاغا في في 12 يوليو أن 63 ألف قطعة نقدية معدنية لم تطرح بعد من انتاج دار سك العملة الوطنية في كانبرا، قد سُرقت من مستودع بضاحية ويذريل بارك، وهو مكان قريب من الموقع الذي ضُبطت فيه العملات النقدية أمس الثلاثاء.

وجرى اتهام ثلاثة أشخاص على خلفية السرقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ناطق باسم دار سك العملة الملكية الأسترالية اليوم الأربعاء.