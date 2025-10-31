هيئة البث: إسرائيل تبحث تصعيد هجماتها في لبنان

قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن إسرائيل تدرس تصعيد هجماتها في لبنان، على خلفية ما تصفه بمحاولات "حزب الله" إعادة بناء قدراته العسكرية.

ونقلت الهيئة الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها، قولها إن إسرائيل تبحث تصعيد هجماتها في لبنان، بزعم أن "حزب الله" يحاول إعادة بناء قدراته العسكرية.

وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد مساء الخميس، اجتماعا أمنيا مصغرا لمناقشة الملف اللبناني، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت الهيئة عن مسئول إسرائيلي لم تسمه، ادعاءه أن حزب الله "يحاول، بل وينجح، في ترميم قدراته الهجومية والدفاعية، ويعمل على إعادة بناء هيكليته القيادية".

وزعم المسئول أن الحزب "تمكن في الآونة الأخيرة من تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان"، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث.

ولم يصدر على الفور تعليق من "حزب الله" على ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

تأتي هذه التطورات رغم تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها ضد لبنان وخرقها بوتيرة يومية لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى اللبنانيين.

وفي أحدث الخروقات، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في وقت سابق الخميس، أن قوة إسرائيلية توغلت فجرا لمسافة تتجاوز ألف متر عن الحدود، وقتلت موظفا حكوميا داخل مبنى بلدية بليدا.

في المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي أن مبنى البلدية اللبنانية "استُخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية تابعة لحزب الله تحت غطاء بنية تحتية مدنية"، وفق قوله.

وردا على التصعيد الأخير، أمر الرئيس اللبناني جوزاف عون للمرة الأولى، الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي المحررة جنوبي البلاد.