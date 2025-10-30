الخطوط اليونانية تسير رحلات طيران مباشرة إلى بغداد في ديسمبر المقبل

تعتزم الخطوطِ الجوية اليونانية، تسيير رحلات طيران مباشرةٍ بين أثينا وبغداد ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل.

وقال وزيرَ خارجيّةِ اليونان جورجوس جيرابيتريتيس، الذي يزور العراق حاليا، في تصريح صحفي، إنَّ "فتحَ الخطّ الجويّ بين أثينا وبغداد سيكون أوّلَ خطٍّ مباشرٍ بين دولةٍ أوروبيّةٍ والعراق" .

وذكر أن اليونان على استعداد لتعزيز التعاون مع العراق في مجالاتِ الاقتصاد والتجارة والتعليم، ومنحُ زمالاتٍ دراسيّةٍ للطلبة العراقيين، فضلاً عن رغبةِ الشركاتِ اليونانيّة في التعاون بمجالِ الموادّ الطبيّةِ والأدوية.

وأكّد وزيرُ خارجيّةِ اليونان، أنّ العراق يُعدُّ من أهمّ الشركاءِ التجاريين لبلاده في المنطقة، مشددا على ضرورة الاتفاقِ على تطويرِ التعاونِ الاقتصاديّ في مجالاتِ السياحةِ والزراعةِ والاستثمارِ وتقنياتِ إدارةِ المياه.

ويزور العراق، حاليا وزير خارجية اليونان لبحث مجالات التعاون الثنائي مع نظيره العراقي فؤاد حسين وكبار المسؤولين.