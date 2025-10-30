طالب مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات تشمل تصنيف الميليشيا «منظمة إرهابية» ونزع سلاحها وتجريم كل من يتعامل معها أو يمدها بالسلاح والمسيرات والرادارات.

ودعا خلال جلسة مجلس الأمن مساء اليوم، إلى فرض عقوبات الدول والأفراد الممولين والداعمين للميليشيا، مشددا أنهم «معروفون لديكم».

كما طالب بالشروع في تحقيق دولي في «الإبادة الجماعية» التي يتعرض لها سكان الفاشر، لافتا إلى عثور القوات المسلحة السودانية على أسلحة غربية ورادارات متطورة في نيالا سيتم عرضها قريبًا، مضيفا أن «الشهود في دارفور أثبتوا مشاركة بعض دول الجوار في قتل المواطنين مناصرة للميليشيا».

وأدان «الطيران الأجنبي الداعم» الذي تدخل الأسبوع الماضي لدعم عمليات الميليشيا واستهداف مواقع تمركز الفرقة السادسة، وإطلاقه «غاز الأعصاب المحظور دوليًا» على الفاشر وما حولها، مشيرا إلى انسحاب الفرقة السادسة حمادية للمدنيين.

وأكد أنه «لن يكون هناك تفاوض مع هذه الميليشيا الإرهابية ما لم تضع السلاح وتوقف عدوانها على الشعب السوداني»، مشددا على ضرورة «إحاطة الدولة الرعاية التي تقوي وتناصر هذه الميليشيا».

وأضاف أن السودان لن يقبل بالحوار مع من ارتكب «أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية»، وسيرفض إشراك الميليشيا في الحكم «كما تريد بعض الدول الغربية».