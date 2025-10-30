الآلاف من اليهود الحريديم يحتجون في القدس على التجنيد في الجيش الإسرائيلي

احتشد آلاف اليهود الحريديم المتشددين في القدس، اليوم الخميس، احتجاجا على تجنيد الشباب من طائفتهم في الخدمة العسكرية.

وسببت المظاهرة ازدحاما في المواصلات العامة حيث سافر العديد من المشاركين إلى المدينة، وجرى إغلاق الطريق السريع الرئيسي الرابط بين تل أبيب والقدس مؤقتا.

وينظر إلى الخلاف بشأن الضغط من أجل إلحاق الرجال الحريديم بالخدمة العسكرية بصورة متزايدة باعتباره اختبارا سياسيا واجتماعيا في إسرائيل، كما يمثل تهديدا محتملا على استقرار الائتلاف الديني اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أنه تم إعفاء الرجال الحريديم في إسرائيل من الخدمة العسكرية الإجبارية لعقود.

وانتهى الإعفاء العام الماضي، وفشلت الحكومة في تمرير تشريع يحافظ على هذا الوضع الخاص. وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا في يونيو 2024 بضرورة بدء الجيش في تجنيد الرجال الحريديم.