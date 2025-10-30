أكسيوس: واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطة نشر القوة الدولية في غزة

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على خطة لتشكيل قوة أمنية دولية في قطاع غزة، ضمن مشاورات موسعة تقودها واشنطن مع دول في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، بهدف ضمان الاستقرار الأمني بعد وقف إطلاق النار.

ووفقا لموقع أكسيوس، تتولى القيادة المركزية الأمريكية إعداد الخطة التي تتضمن إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة تخضع للتدريب والإشراف من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، مع إمكانية انضمام مساهمات عسكرية من مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان.

ونقل الموقع عن مسئول أمريكي قوله إن الهدف هو تجنب فراغ أمني قد يؤدي إلى تجدد الهجمات ضد إسرائيل، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءا من المعادلة الأمنية، لكن إشراكها الميداني لن يتم بشكل متسرع.

وأضاف مسئول آخر أن إسرائيل تشعر بفقدان السيطرة والتوتر، مشيرا إلى أن واشنطن تطالبها بتهيئة الظروف المناسبة قبل أي تحرك ميداني، ومؤكدا أن التنسيق مع مصر وقطر وتركيا ضروري لاحتواء حماس ودفعها إلى التصرف بمسئولية.

كما أوضح أحد المستشارين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطة تسعى لتجنب استفزاز حماس أو منحها مبررا لرفضها.

وأفادت المصادر بأن واشنطن أحرزت تقدما في صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يمنح القوة تفويضا قانونيا، دون أن يجعلها بعثة تابعة للأمم المتحدة، إذ ستبقى تحت الإشراف الأمريكي المباشر من حيث القيادة والمراقبة.

ومن المتوقع أن تُتخذ القرارات النهائية بشأن هيكلة القوة وتشكيلها خلال الأيام المقبلة، على أن تُعرض على إسرائيل والدول المشاركة خلال الأسابيع المقبلة.