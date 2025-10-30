الزمالك يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام «طموح» البنك الأهلي  

تتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم، الخميس، إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026، في مواجهة ينتظرها الجمهور الأبيض بشغف، أملاً في استعادة الفريق لسلسلة الانتصارات ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمود ناجي، ويعاونه سامي هلهل وسمير جمال، فيما يتولى عبدالحكيم ناصر مسؤولية حكم الفيديو المساعد “VAR”.

يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بعد أن حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

أما البنك الأهلي فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في 5 وخسارته في مواجهتين فقط.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية بتعادله أمام غزل المحلة، حيث يدرك الجهاز الفني أن أي نتيجة سلبية جديدة قد تزيد من الضغوط على الفريق قبل المشاركة في السوبر المصري.

ويركز فيريرا على تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال أنصاف الفرص، خاصة مع جاهزية الثلاثي سيف الدين الجزيري، وشيكو بانزا، وجوان بيزيرا، بجانب دعم الوسط بجهود نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد.

وتأكدت جاهزية أحمد ربيع لاعب وسط الفريق بعدما أثبت الفحص الطبي الذي خضع له تعافيه من إجهاد عضلي خفيف تعرض له مؤخرًا.

على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي المباراة بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويعتمد الرمادي على الضغط العالي والتحول السريع من الدفاع للهجوم، مع الاعتماد على سرعة الثنائي محمد هلال وناصر منسي في الخط الأمامي، إلى جانب خبرة الحارس محمود الزنفلي في التصدي لهجمات الأبيض.

ورصد مسئولو البنك الأهلي مكافآت مادية للاعبي الفريق طبقاً للائحة النادي، لتحفيزهم من أجل الفوز على الزمالك لمواصلة التقدم بجدول ترتيب الدوري.

وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة استغلال أي فرص تُتاح للفريق أمام مرمى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكان البنك الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً في الجولة الماضية أمام الجونة، بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي.

ويحمل لقاء الزمالك أمام البنك الأهلي رقم 10 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري فقط، فاز الزمالك في 6، وتعادلا في 3، وفاز البنك الأهلي مرة واحدة فقط.

سجل الزمالك 15 هدفًا في شباك البنك الأهلي مقابل 8 أهداف فقط للأخير، بينما كانت آخر مواجهة بينهما انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة في الموسم الماضي.