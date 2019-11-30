مجموعة العربى تستضيف 300 مستثمر أجنبى من 14 دولة بشرم الشيخ

استضافت مدينة شرم الشيخ المؤتمر السادس للمستثمرين الأجانب والتى نظمته مجموعة العربى هذا العام بحضور 300 مستثمر أجنبى من 14 دولة حول العالم تحت شعار Together We Lead ويهدف المؤتمر إلى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر بحضور ممثلى وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، أن المؤتمر يتناول زيادة حجم التعامل وبحث سبل الاستثمار على أرض مصر خاصة فى ظل هذه المرحلة المهمة والتى قامت فيها الدولة بالعديد من التعديلات التشريعية التى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة، داعيا جميع الشركات الأجنبية إلى الاستثمار فى مصر لكونها بوابة مهمة لقارة إفريقيا بالإضافة إلى موقعها الجغرافى الذى يربط قارات أوروبا وآسيا بإفريقيا بالإضافة إلى أنها سوق ضخمة تستوعب جميع المجالات.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة العربى إلى النسخ السابقة من المؤتمر والتى أقيمت فى مدن أسوان والغردقة والأقصر وتحت سفح الأهرامات بالجيزة، موضحا أن الهدف من إقامة المؤتمرات فى هذه المدن السياحية والتى أقيمت فى مدن أسوان والغردقة والأقصر والقاهرة وتحت سفح الأهرامات بالجيزة، مؤكدا أن اختيار مدينة شرم الشيخ هى دعوة للعالم لزيارة مصر والاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة والشواطئ الفيروزية، موضحا أن الهدف من إقامة المؤتمر فى هذه المدن السياحية هو تنشيط السياحة فى تلك المدن وزيادة حجم التبادل وبحث فرصة استثمارية جديدة.