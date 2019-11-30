محافظ بنى سويف الجديد: «صغر سني يحملني مسؤلية نجاح تجربة الشباب»

كشف الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف الجديد، أنه في أول يوم عمل له بديوان عام المحافظة، يحمل عباءا كبيرا، محافظا لبني سويف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمكاتبة بديوان عام المحافظة بكورنيش النيل ببني سويف أنني سعيدا باختيار القيادة السياسية لي كشاب، إذا كنت أثناء عملي نائبا لمحافظ بورسعيد كنت أعمل مع المحافظ من خلال التواجد الميداني في الشارع مع المواطنين، وسوف استمر على هذا النهج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تواجد المحافظين وسط الناس والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول لها.

وتابع بقوله: "أنني سوف اعتمد على فريق عمل من الجهازالتنفيذي بالمحافظة، وقيادات الديوان وكذلك التعاون مع نائبي وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة، قائلا إنني سوف استكمل الملفات والمشروعات القومية الهامة وإن المشروعات التي لم تنتهي بعد".

وقال المحافظ إن "الإعلام ينقل ويوضح عمل المسؤلين؛ لذلك يجب الاعتماد الإعلاميين بالمحافظة والتواصل المستمر معهم لإظهار الإيجابيات والسلبيات، مطالبا بضرورة أن يكون الإعلام بناء وهادف لأن ذلك يصب في مصلحة البلد، وإنني لن أتعاون مع أي إعلام ضد الدولة وله أهداف أخرى".