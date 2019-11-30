مدرب عمان : فريقي يحتاج لمزيد من التطوير رغم الفوز على الكويت

قال الهولندي إيرفن كومان المدير الفني للمنتخب العماني لكرة القدم اليوم السبت أن فريقه ما زال بحاجة لتطوير مستواه وعليه أن يطور من مستواه رغم الأداء الجيد والفوز الثمين على الكويت اليوم في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) .

وأعرب كومان عن سعادته بالأداء الذي قدمه اللاعبون مشيرا إلى أن مثل هذه المباريات القوية تفيد اللاعبين كثيرا.

وتغلب المنتخب العماني على نظيره الكويتي 2 / 1 اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى أربع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الثانية في المجموعة اليوم بين المنتخبين السعودي والبحريني.

وتجمد رصيد المنتخب الكويتي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بعدما فاز على نظيره السعودي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة والتي شهدت تعادل المنتخبين العماني والبحريني سلبيا.

ويختتم المنتخب الكويتي مبارياته في المجموعة بلقاء نظيره البحريني بعد غد الاثنين فيما يلتقي المنتخب العماني نظيره السعودي في نفس التوقيت.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "عدد من لاعبينا كانوا مرهقين. لعبنا بشكل جيد وكان من المفترض أن نتقدم 3 / صفر. وجدنا بعض الصعوبات لأن الفريق الكويتي يلعب بسرعة وبقوة.

وأضاف : "أعطينا الكويت بعض الطاقة في الشوط الثاني وأهدرنا الكثير من الفرص. ومثل هذه المباريات لا تتوفر في مباريات الدوري ، ولاعب مثل أرشد العلوي قدم أداء جيدا ولكنه لاعب شاب وأضاع عدة كرات بسبب الضغط الواقع عليه".

وأشار : "مثل هؤلاء اللاعبين عليهم أن يلعبوا مثل هذه المباريات ليكتسبوا الخبرة وكذلك القدرة على اللعب في هذه الأجواء أمام الجماهير الكبيرة".

وأضاف : "رغم الفوز ، علينا أن نحسن مستوانا لنؤدي بشكل أفضل. عندما نواجه فرقا كبيرة ولها عقلية مميزة ، يكون هذا مفيدا للاعبينا. يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل وعلينا بالفعل أن نؤدي بشكل أفضل لأن لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين في عمان".

وأشار : "المنتخب الكويتي كان جيدا. أشعر بما يقدمه اللاعبون من عطاء في مواجهة فرق مميزة. وعلينا التركيز على الجانب الفني والذهني والخططي".

وعما إذا كان يوم واحد هو غد الأحد كافيا للاستشفاء قبل مباراته التالية أمام المنتخب السعودي بعد غد الاثنين ، قال كومان : "يمكنني أن أقول نعم أو لا ولكن لا يمكن تغيير الواقع. مشكلتنا الأساسية هي الجانب البدنية وعلينا أن نطور هذا الجانب".

وأكد كومان : "ننتظر نتيجة مباراة البحرين والسعودية وما ستسفر عنه. مباراتنا اليوم كانت حاسمة للغاية وأشعر بالسعادة لحصد الثلاث نقاط".