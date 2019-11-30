محافظ الوادى الجديد: حزمة جديدة من التيسيرات لتقنين أراضى واضعي اليد

قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن هناك حزمة جديدة من التيسيرات الخاصة بتقنين أراضى واضعي اليد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين المنتفعين من تقنين أراضي وضع اليد طبقا لقانون 144 لسنة 2017 ودعم مزارعى المحافظة وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وأوضح المحافظ أن هذه التيسيرات تشمل مد فترة العمل بالمبادرتين اللتين تم اطلاقهما في أكتوبر الماضي خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي للمنتفعين الجادين الذين يقومون بالسداد قبل 2019/12/3 ، مؤكدا أن المبادرة الاولي تشمل جميع المنتفعين وتتضمن تخفيض سعر الفدان ليكون بحد أقصى 18 الف جنيه لأعلى سعر فدان على مستوى المحافظة، كما تشمل المبادرة الثانية صغار المنتفعين وتتضمن حصولهم على خصم بنسبة 50٪ من سعر الارض للمساحات حتى 5 فدان، وخصم نسبة 25٪ من سعر الارض للمساحات حتى 10 فدان وذلك فى حال سداد كامل ثمن الأرض.