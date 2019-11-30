إطلاق سراح فوجيموري زعيمة المعارضة في بيرو بعد قضاء 13 شهرا في السجن

أفرجت السلطات في بيرو، عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري من السجن بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الوقائي، وبعد أيام من إصدار المحكمة الدستورية أمرا بإطلاق سراحها.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "ايه تي في" المحلية فوجيموري وهي تبتسم وتقبل زوجها وسط عدد من أنصارها والشرطة بينما كانت تغادر سجن النساء في تشوريلوس، جنوب العاصمة ليما.

وكانت الزعيمة اليمينية القوية ابنه رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري رهن الاحتجاز الوقائي منذ أكتوبر 2018 خلال التحقيق معها في اتهامات بارتكاب جريمة غسيل أموال.

ويوم الاثنين الماضي، حكمت المحكمة الدستورية أن الأمر القضائى بمثول المتهمة أمام المحكمة للنظر فى شرعية حبسها، والذي قدمته شقيقتها له ما يبرره وأمرت بإطلاق سراحها.

وقال رئيس المحكمة ارنستو بلوم إن الحكم لا يعتبر فوجيموي بريئة أو مذنبة، وإن المحكمة الدستورية وجدت فقط أنه لا يوجد سبب لإبقائها في الحبس أثناء انتظار محاكمتها.

وفي أكتوبر 2018، قال القاضي ريتشارد كارهوانشو إن هناك "عناصر كافية" تشير إلى أن فوجيموري ترأست شبكة إجرامية لغسيل الأموال غير الشرعية وأن شركة البناء البرازيلية أودبريشت التي تعصف بها اتهامات بالفساد ساهمت في حملتها لانتخابات الرئاسة عام 2011.

كما أعتبر القاضي أن زعيمة حزب القوة الشعبية "44 عاما" يمكن أن تهرب وأن قوة حزبها في البرلمان يمكن أن تعيق عمل السلطات القضائية.