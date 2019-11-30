مغنية شابة تعترف بسرقة قلم رصاص من قصر كنسنجتون قد يساوي آلاف الجنيهات

اعترفت نجمة البوب الشابة كاميلا كابيو، بسرقت "قلم رصاص" من قصر كِنسِنجتون حيث يعيش دوق كمبريدج الأمير وليم وزوجته كيت ميدلتون.

وتوّقع خبير الأنتيكات، لي يانج، أن هذا القلم الرصاص قد تبلغ قيمته يوما ما آلاف الجنيهات (الاسترلينية)، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقال يانج: "في الثقافة الشعبية، هذه الأشياء تساوي الكثير. التاريخ مليء بأشياء من هذا القبيل عُرضت للبيع على الإنترنت وحظيت بإقبال جماهيري شديد".

وجاء اعتراف نجمة البوب، 22 عاما، على أثير راديو هيئة الإذاعة البريطانية، قائلة إنها سرقت شيئا من القصر الشهر الماضي بينما كانت حاضرةً حفل "جوائز المراهقين الأبطال لعام 2019" بحضور الأمير وليم وزوجته ميدلتون.