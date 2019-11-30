 طالبان الأفغانية تعلن مسئوليتها عن هجوم إقليم «هلمند» جنوب البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طالبان الأفغانية تعلن مسئوليتها عن هجوم إقليم «هلمند» جنوب البلاد

أ ش أ
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 2:33 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 2:33 م

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت مسئوليتها عن انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بإقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد والذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن بينهم قائد بالجيش وإصابة ثلاثة آخرين بينهم مراسل محلي.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي" الأمريكية نقلا عن المتحدث باسم الحركة "قاري يوسف أحمدي" ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان المتحدث باسم حاكم إقليم "هلمند" عمر زواك قد قال إن القوات كانت متجهة لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة "مرجه" عندما اصطدمت سيارتهم الهامفي بقنبلة زرعت على جانب الطريق.

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