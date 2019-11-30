الصليب الأحمر ينتقد سياسة بريطانيا حول سحب الجنسية من مواطنيها المنتمين لـ«داعش»

انتقد رئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، اليوم السبت، بشكل حاد السياسة البريطانية حول سحب الجنسية من مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي .. قائلا : "إن ذلك لا يساعد على نشر السلام طويل الأمد في المنطقة".

وأضاف مورير، في تصريح لصحيفة (الجارديان) البريطانية نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "إن المملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى تحتاج أيضا إلى التفكير في إعادة الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم في مخيمات اللاجئين في سوريا وذلك مع إعلان وزارة الداخلية البريطانية إنه لم يعد هناك فرصة لعودة القصر البريطانيين".

وأوضح أن هناك أشياء ربما لا تفضي إلى حل، مضيفًا "لا أرى في الوقت الحاضر كيف أن تجريد المواطنة وجعل الناس عديمي الجنسية أو مجرد دفع أو المراهنة على جنسية ثانية، التي يجب أن تتعامل مع القضية، يجلب المزيد من الوضوح".

وكانت قد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمديد ولاية رئيس اللجنة الحالي بيتر مورير لفترة ولاية ثالثة حتى يونيو 2024 وذلك بعد تصويت الهيئة الحاكمة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

يذكر أن الهدف الوحيد الذي تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجله منذ نشأتها عام 1863 هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات ومساعدتهم؛ وذلك عن طريق عملها المباشر عبر أنحاء العالم وكذلك من خلال تشجيع تطوير القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه من قِبَل الحكومات وجميع حاملي السلاح.