رئيس الوزراء العراقي: ما تمر به البلاد يوجب استقالة الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية.

وقال عبد المهدي، في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقي، إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلي أن هناك من اندس فيها وأن من واجب الدولة التصدي لهم.

وأكد أن حكومته تأسست في ظل وجود أزمة خانقة وغاية في التعقيد والصعوبة، لافتا إلى أن العراق أصبح لديه علاقات جيدة مع دول العالم وعقود اقتصادية للنهوض بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية أعلن في وقت سابق اليوم أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.