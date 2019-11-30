«القوى العاملة» تطلق 4 وحدات لتدريب الشباب في إطار مبادرة «حياة كريمة»

أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ ليصل ما تم اطلاقه 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى المهن المختلفة.

وقال سعفان، في مؤتمر له أمس، بمقر الوزارة، إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

وأضاف سعفان، أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى لتصل إلي 13 وحدة، تمهيدا لتعميمها علي 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

وأشار إلى أنه خلال 60 يوم من الآن سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من وحدات التدريب، لتشمل أكبر عدد من القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن وحدات التدريب المتنقلة لاقت إقبال كبير من المتقدمين بالمحافظات ولدينا قوائم انتظام، فضلا عن متابعة الوزارة لها بصورة دائمة، مضيفا أن الوحدات المتنقلة تساهم في خفض معدلات البطالة.

وكان سعفان، قد أعلن الخميس الماضي، عن تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على وحدات التدريب والتي يبلغ عددهم 150 متدرب.