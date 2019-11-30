الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية تدار من خارج البلاد والقبض على عناصرها

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق ، اليوم /السبت/ تفكيك خلية "إرهابية" تدار من خارج البلاد ، والقبض على عناصرها .

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول "لواء المشاة 38 " تمكنت خلال عملية نوعية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين في منطقة "الزنكورة " بالرمادي- بمحافظة الأنبار .

وأضافت المديرية، أن الخلية "يترأسها أحد الإرهابيين الهاربين ، ويقوم بإدارتها من خارج العراق ، وكانت تستهدف استقطاب أنصار لها بهدف تنفيذ عمل إرهابي في المحافظة .

وأشارت إلى أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء ، وفق أحكام "المادة 4 إرهاب".