فوز«جينجوب» برئاسة ناميبيا بعد حصده 92% من الأصوات

أعلن رئيس ناميبيا، هيج جينجوب، اليوم السبت، فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، ليقود الدولة التي تقع جنوب غربي أفريقيا، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء.

ويأتي ذلك في حين تراجع حزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" (سوابو)، الذي ينتمي إليه جينجوب، في الانتخابات العامة التي جرت في نفس اليوم، على خلفية تدهور اقتصاد البلاد.

وغرد "جينجوب" على موقع "تويتر": "أود أن أعرب عن شكري لشعب ناميبيا لإعادة انتخابي رئيسًا، إني ملتزم بخدمة الأمة في ناميبيا بمزيد من الحب والتفاني التام، من أجل تحقيق أوجه تحسن ملموسة في حياة مواطنينا. لقد سمعت أصواتكم."

ونال "جينجوب" بعد فرز حوالي 97% من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية بـ 56.8%، بحسب لجنة الانتخابات في ناميبيا، وحصل المنافس الأقوى لجينجوب، المرشح المستقل باندوليني إيتولا، على 29.4%، ومرشح حزب "الحركة الديمقراطية الشعبية"، ماك هنري فيناني، على 5.6%.