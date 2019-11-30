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أظهر تقرير اقتصادي، نشر أمس الجمعة، أن صافي قيمة الاستثمار في سندات الشركات الأمريكية ذات التصنيف المرتفع بلغ خلال الأسبوع الماضي 545ر4 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي في حين بلغ صافي قيمة الاستثمار في سندات الشركات ذات العائد المرتفع 348 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صافي قيمة الاستثمار في سندات الشركات ذات التصنيف المرتفع بلغ خلال الأسبوع الماضي 19ر5 مليار دولار ليسجل خامس أعلى مستوى أسبوعي له.

وأضافت الوكالة أن سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد سجلت تدفقا مستمرا للاستثمارات على مدى 17 أسبوعا متتالية.

من ناحية أخرى سجل صافي قيمة الاستثمار في سندات الرهن العقاري الحكومية خلال الأسبوع الحالي 421 مليون دولار مقابل 83ر341 مليون دولار في الأسبوع الماضي. وبلغ صافي قيمة الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي 141 مليون دولار مقابل 19ر583 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.