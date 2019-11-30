ألبانيا توقف عمليات الإنقاذ وتبدأ تقييم الأضرار جرا ء الزلزال

صرح رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن السلطات أوقفت عمليات الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 50 شخصا.

وقال راما أنه لايزال هناك 41 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات منذ الزلزال وأن تقييم الأضرار بدأ.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر يوم الثلاثاء الماضي قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش). وقد يكون الضرر الناتج عن الزلزال قد تفاقم جراء معايير البناء التي تفتقر إلى الصرامة في الساحل الألباني السريع النمو، وكانت مدينة دوريس الساحلية وبلدة ثوماني الأكثر تضررا.

وقال راما بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن 1198 مبنى تضرر ويحتاج 265 مبنى آخر تقييم الخبراء.

وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش وضع مسودة لقانون بناء شديد الصرامة ينص على عقوبات مشددة بالسجن لما يصل إلى 15 عاما، للمخالفين الذين يعرضون سلامة الأشخاص للخطر.

وأعلنت السفارة الأمريكية في تيرانا اليوم السبت أن فريقا من الخبراء من ولايتي فرجينيا وكاليفورنيا سوف يساعدون الفرق الدولية في تقييم الأضرار.

ومن ناحية أخرى، واصلت السلطات الألبانية جهود توفير أماكن إيواء ملائمة لآلاف النازحين جراء الزلزال.

وعرض الكثير من الفنادق في المنطقة غرفها ولكن أغلبية من المتضررين مازالوا موجودين في الصالات الرياضة بالمدارس وينامون على أسرة قابلة للطي ومراتب على الأرض.