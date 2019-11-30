سمير فؤاد يكتب عن الضوء فى الفن التشكيلى

ينير الضوء الاشياء فنراها ونتعرف عليها.. نرى الاشكال والاحجام والألوان ونميز بينها.. الضوء صنو المعرفة والظلام قرين الجهل.. الضوء سامى وإلهى.. «الله نور السماوات والأرض».. الضوء رمز الخير والشفافية والصحة والوجود.. والظلام رمز الشر والدسيسة والفناء.

لم يربط الإنسان بين الضوء والشمس حتى أضاء العلم عقله.. كان الإنسان قديما يعتقد أن الضوء يأتى من مكمنه ليزيح الظلام وينير النهار.. وكانت الشمس هى ملكة النهار ونجمه الساطع.. ثم يهجم الليل بأستاره الكثيفة ليزيح ضوء النهار ليتربع الليل مكانه.

فى العهد القديم خلق الله الضوء فى اليوم الأول ثم خلق الشمس والقمر والنجوم فى اليوم الثالث.. وكان الإنسان يعتقد أن الأشياء تضىء لعلة فيها وليس لانعكاس اشعة الضوء عليها.. وكان الإغريق القدماء يعتقدون أن عين الإنسان تعمل مثل مشكاة ترسل أشعتها لتضىء الأشياء لكى يراها الرائى.. ومن العجيب أن هذه الفكرة الغريبة ظلت مسيطرة حتى جاء العالم العربى ابن الهيثم ودحضدها فى القرن العاشر الميلادى.

عندما حلل إسحاق نيوتن فى القرن الثامن عشر ضوء الشمس بواسطة منشور زجاجى إلى ألوان الطيف السبعة.. بدأنا نعى أن الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية.. أى ذبذبات فى الفراغ.. وأن كل لون من الألوان ما هو إلا ذبذبة بتردد معين.. ثم ادركنا أن رؤيتنا للألوان تنتج عن انعكاس أو امتصاص الضوء من على الأجسام.. فإذا عكس جسم الذبذبة التى تعادل اللون الأصفر وامتص باقى الذبذبات رأينا الجسم أصفر وإذا امتص جميع الذبذبات رأيناه أسود وإذا عكس جميع الذبذبات رأيناه أبيض.. كما بدأنا حثيثا نتفهم ميكانيكية الإبصار.. فالألوان ليس لها وجود إلا فى مخيلتنا.. فمخ الإنسان هو الذى يترجم هذه الذبذبة إلى أصفر وتلك إلى أزرق وهكذا.

اكتشف الفنان التشكيلى فى القرون الوسطى كيف يستعمل الظلال لتمثيل الحجوم.. وكيف أن التدرج فى الظل من القاتم إلى الفاتح يعطى الإيهام بتجسيم الاشكال.. كما اكتشف فى عصر النهضة كيفية استخدام الظلال فى تشكيل تضاريس الأشكال على سطح اللوحة.. ولكنه لم يستعمل تقنية إسقاط الضوء من مصدر إضاءة خارج أو داخل حيز اللوحة إلى أن استعملها دافنشى لأول مرة فى لوحة العشاء الأخير.. وفيها نرى الضوء يسقط بزاوية ليضىء شخوص اللوحة والأشياء المصطفة على المائدة.. وكان هذا إيذانا ببداية استخدام الضوء كعنصر فعال فى خلق حالة درامية على سطح اللوحة.

يرجع الفضل لكارافاجيو فى النصف الثانى من القرن السادس عشر فى الوصول بالتأثير الدرامى لعنصر الإضاءة فى اللوحة إلى الذروة.. ومن بعده جاء جون دى لاتور فى أواخر ذلك القرن والذى وصل بالتضاد بين الضوء والعتمة فى لوحاته إلى أعلى درجات التعبيرية عبر تركيزه للضوء فى مصدر وحيد فى اللوحة مثل شمعة أو مصباح مثل لوحته التى رسمها عام 1644 المنشورة هنا «الرعاة مأخوذين بالمسيح الطفل».. وبعد ذلك بنحو قرن من الزمان أكمل كل من فيرمير ورمبراندت استعمال التأثير الدرامى للضوء فى أعمالهم والذى أخذ فى فنهم موقع البطولة.

وفى القرن الثامن عشر أصبح اقتناص التغير فى حالة الضوء والحالة الشعورية التى تموجبها من العناصر التى استثارت فنانى العصر الرومانتيكى وظهر هذا فى فنانى المنظر الطبيعى الإنجليز العظام مثل كونستابل وتيرنر الذى كانت لوحاته الأثيرية من الروافد الملهمة لأكبر حركة فنية فى تاريخ الفن فى القرن التاسع عشر وهى الحركة التأثيرية.

كان فنانو الحركة التأثيرية متأثرين بالاكتشافات العلمية لطبيعة الضوء وكان الإمساك بالتأثير الذى يحدثه انعكاس الضوء من على سطوح الأشياء هو العنصر الرئيسى فى أسلوبهم الفنى.

كان اختراع الكاميرا فى القرن التاسع عشر من الأحداث الفارقة فى التاريخ ليس بالنسبة للفن فحسب وإنما للإنسانية كلها.. وسعت الكاميرا إدراك الفنانين للتأثيرات الواسعة للضوء وأصبح فى الإمكان اقتناص لحظة عابرة لتأثير الضوء وتجميدها فى الصورة الفوتوغرافية.

وفى القرن العشرين ومع فيض الاختراعات بداية من الكهرباء والسينما وتعدد الاتجاهات والمدارس الفنية اتخذ الاهتمام بالضوء مناحى عدة واهتم العديد من الفنانين بالعلاقة بين الضوء والحركة والرؤية كما فى الفن البصرى والفن الحركى واستعمل الكثير من الفنانين الضوء الكهربى فى تركيبات فى الفراغ سواء كعنصر مساعد أو كعنصر قائم بذاته مثل فن الضوء الذى يستخدم الإمكانيات الكبيرة للمصابيح الكهربائية فى خلق أعمال فنية.