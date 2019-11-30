قائد الدفاع الجوي السعودي يبايع الملك: شكل دورا محوريا للمحافظة على وحدة الكلمة العربية

أكد قائد قوات الدفاع الجوي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، أن سياسة المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شكلت دوراً محورياً للمحافظة على وحدة الكلمة العربية وتعميق أواصر التضامن الإسلامي بما يضمن التصدي لكل التحديات والمخاطر التي تواجه العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف العمرو - في ذكري مبايعة خادم الحرمين الشريفين وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم /السبت/ - :"أن هذا الوطن الكبير الذي يزخر بأعظم المنجزات، ويمضي واثق الخطوات، في ظل قيادة جعلت هذه البلاد محط أنظار العالم، وشعب التف حول قادته حباً وولاء".

وقال:"لقد حققت السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، نجاحات تنموية وقفزات نوعية على المستويات كافة وفي مختلف مناحي الحياة، وَفْق رؤية جعلت من أبناء الوطن المحور الرئيسي لها لترسم ملامح المستقبل في أبهى حللها".

ولفت إلى أن ما تنعم به السعودية من تطور ملموس في شتى المجالات يثبت أن المملكة حكومة وشعباً ماضية إلى كل ما يعلي من شأنهــا ويجعلهــا فــي مقدمــة دول العالــم سياسيــاً واقتصاديــاً وأمنيــاً واجتماعياً وعسكرياً.