عماد السيد عن خسارة الزمالك أمام مازيمبي: المشوار مازال طويل

علق عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي، والزمالك السابق، على خسارة الفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في مستهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عماد السيد في تصريحات إذاعية اليوم، السبت: « خسارة الزمالك؟ هذه أول مباراة، لا تضغطوا على الفريق، المشوار مازال طويل».

وأضاف حارس الزمالك السابق: «الموسم الماضي خسرنا بالأربعة أمام جورماهيا، وحققنا لقب الكونفدرالية، والزمالك فريق كبير وأمامه وقت وأتمنى أن يحالفه التوفيق».

وعن فوز الاتحاد السكندري اليوم، السبت، أمام الإسماعيلي بنتيجة 3-0، قال السيد: «لدينا عناصر جيدة تضعنا في مركز جيد، ويقودنا مدير فني مميز، لذا نقدم عروض رائعة».

وتابع: «طلعت يوسف حذرنا من عبد الرحمن مجدي لأن الإسماعيلي يعتمد عليه كثيرا».

وكان الاتحاد السكندري تغلب على الإسماعيلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.