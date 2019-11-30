سقط الزمالك في المباراة الثناية على التوالي، أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي اليوم، السبت، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أقل من أسبوع من الخسارة أمام إنبي في الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

خسارة اليوم -الكبيرة- وجهت سهمًا جديدًا من سهان الانتقادات للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني للقلعة البيضاء، وسط السخط الجماهيري على أداء الفريق خلال فترة توليه المسؤولية، خاصة وأن الفريق استقبل الأهداف الثلاثة في 24 دقيقة فقط «من 60 وحتى 84».

خسارة هي الرابعة للمدرب الصربي من أصل 12 مباراة خاضها مع الزمالك، مقابل تعادل مع نادي مصر، حديث العهد في الدوري، فيما حقق 7 انتصارات كانت كلها بفارق هدف وحيد، عدا مباراة مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، فيما سجل الزمالك تحت قيادته 15 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

بقاء المدرب الصربي في منصبه أصبح محل شك في ظل تردد العديد من الأنباء عن طرح أسماء مدربين مصريين من بينهم أسامه نبيه، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، محمد صلاح، مدرب الزمالك الأسبق، خالد جلال ومحمد حلمي، فيما أشارت بعض التقارير إلى طرح الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، والذي تمت اقالته في الفترة الأخيرة من تدريب منتخب أوزبكستان.

فهل أصبح ميتشو في خطر؟.. وهل أصبح رحيله عن تدريب الزمالك مسألة وقت؟