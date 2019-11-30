الصدر يعلن عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة

أعلن زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة، على موجتين، منذ الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بزيادة فرص العمل والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.

ودامت الموجة الأولى ستة أيام، توقفت بعد أن وعد رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي بتعديل حكومي، وخفض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لخفض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.

ثم عادت الموجة الثانية للتظاهرات في الـ25 من أكتوبر، بعد رؤية المتظاهرين لعدم كفاية هذه المطالب.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن، أمس الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني، الذي حث البرلمان على مراجعة قراراته السابقة والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وأفادت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، بأن «مهدي» قدم استقالته رسميًا إلى برلمان العراق.