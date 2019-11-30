الرئيس الفنزويلي يأمر بتعبئة الجيش لمواجهة «أعمال استفزازية» من كولومبيا وأمريكا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتعبئة وحدات الجيش على خلفية"ما وصف "حصوله على معلومات تفيد بأن كولومبيا والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تعدان للقيام بـ"أعمال استفزازية" على الحدود مع بلاده.

وقال مادورو ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إنه يمتلك معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان القيام بأعمال وصفها بـ"الاستفزازية" على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا​​، دون الكشف عن طبيعة هذه الأعمال.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الهدف الأساسي من هذه الأعمال التي تُعَدُ على الحدود مع بلاده، هو صرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تشهدها كولومبيا حاليا ، مشددا على ضرورة أن تكون القوات المسلحة الفنزويلية على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلادها ضد أي عدوان محتمل.

يذكر ان فنزويلا تشهد منذ شهر يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها به ، فيما أعلن مادورو أنه الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة بـ"الدمية في يد الولايات المتحدة".