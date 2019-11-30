رئيس البرازيل يتهم ليوناردو دي كابريو بالوقوف خلف حرائق الأمازون



اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو بتقديم الدعم المادي لمنظمات غير ربحية يتهمها بالوقوف وراء الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من غابات الأمازون.

وكانت مؤسسة ليوناردو دي كابريو لحماية البيئة قد تعهدت بتخصيص 5.6 مليون دولار لحماية غابات الأمازون عقب الحرائق التي تعرضت لها في يوليو وأغسطس الماضيين.

ونقلت مجلة (التايم) الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن بولسونارو قوله أمام مجموعة من مناصريه في العاصمة برازيليا "إن دي كابريو يقدم الأموال لإحراق غابات الأمازون".

ويأتي تعليق الرئيس البرازيلي بعد مداهمة قامت بها الشرطة لمقرات منظمتين غير ربحيتين تطوعا لإطفاء حرائق الغابات في ولاية بارا الواقعة بمنطقة الأمازون ، حيث تتهم الشرطة المحلية رجال الإطفاء المتطوعين بإشعال الحرائق عمدا للحصول على تمويل من المنظمات غير الربحية، وهو ما ينفيه المتطوعون الذين اعتقلتهم الشرطة ثم أطلقت سراحهم لاحقا.